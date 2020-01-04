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Енисей будет топить красноярские села до Рождества

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Спасатели предупредили жителей нескольких населенных пунктов Красноярского края об угрозе подтопления, уровень воды в Енисее около поселка городского типа Стрелка будет подниматься до 7 января, в то время как другие населенные пункты уже оказались затопленными, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Части дорог и прибрежные застройки уже затопило в Стрелке, Лесосибирске и Абалаково. Об угрозе жизни проживающих там людей речи пока не идет. По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, вода в Енисее в районе Стрелки будет повышаться до 7 января до отметки начала затопления.

Для уточнения оперативной информации связаться с представителями регионального ГУ МЧС не удалось, а в КГКУ «Спасатель» комментировать ситуацию отказались.


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Топ комментариев

Иркут 69

Ну бедность, держись! Сам Путин, самолично озаботился этой проблемой! 👆😀

DYNAMO7294

Мистер "никто" 20 лет у власти, а рассуждает как вчера на "трон" заступил!

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

great_america

В Германии специалист получает около 4000 евро в месяц. Примерно 280 тыр в месяц. В России 28 тыр. Разница...