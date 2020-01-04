Енисей будет топить красноярские села до Рождества

Спасатели предупредили жителей нескольких населенных пунктов Красноярского края об угрозе подтопления, уровень воды в Енисее около поселка городского типа Стрелка будет подниматься до 7 января, в то время как другие населенные пункты уже оказались затопленными, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Части дорог и прибрежные застройки уже затопило в Стрелке, Лесосибирске и Абалаково. Об угрозе жизни проживающих там людей речи пока не идет. По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, вода в Енисее в районе Стрелки будет повышаться до 7 января до отметки начала затопления.

Для уточнения оперативной информации связаться с представителями регионального ГУ МЧС не удалось, а в КГКУ «Спасатель» комментировать ситуацию отказались.