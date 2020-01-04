Фермеры Бурятии обогатятся за счет редких лекарственных трав

Фермеры Бурятии начнут выращивать редкие лекарственные травы, чтобы восстановить байкальскую флору и обогатиться, сообщила руководитель проекта Лариса Бочанова.

«В Бурятии при участии нескольких фермерских хозяйств в 2019 году началась отработка методик промышленного выращивания амаранта и золотого корня (родиола розовая)», — сказала Бочанова ТАСС.

Суть проекта в том, что фермеры, возделывая редкие культуры, будут не только восстанавливать байкальскую флору, но и зарабатывать на этом неплохие деньги. Например, по некоторым оценкам экономистов, выращивание амаранта в природно-климатических условиях Бурятии может позволить фермеру за один сезон со 100 гектаров получать 4 миллиона рублей.

По словам Бочановой, акцент будут делать на тех растениях, которые непосредственно являются частью байкальской флоры и востребованы на рынке как в западной, так и в восточной медицине.