Солдат-срочник сбежал из воинской части в Забайкалье, он собирается ехать домой, в Челябинскую область, сообщается в паблике «Комитет — совет солдатских матерей России» в соцсети «ВКонтакте».

«Солдат-срочник Хакимов Артур Тимурович 2000 г.р. сбежал из в/ч 54009, село Большая тура Забайкальского края, 3 января 2020 года», — говорится в сообщении.

По данным комитета, солдат пытается на попутках добраться до Иркутска, чтобы уехать домой, в город Юрозань Челябинской области. Он несколько раз заходил на сайт BlaBlaCar, чтобы найти попутную машину.

На данный момент телефон парня выключен. Перед этим он написал матери смс: «Прости, я непутевый сын».

«Сейчас самое главное, чтобы Хакимов был жив и здоров. Далеко не факт, что он сможет преодолеть такое расстояние, тем более зимой. К сожалению, мы знаем случаи, когда люди в этой местности просто замерзали», — цитирует «Ура.ру» представительницу комитета Ксению Феткуллину.

В октябре 2019 года в закрытом забайкальском поселке Горный 20-летний рядовой Шамстудинов расстрелял 10 сослуживцев, восемь из которых погибли. Солдат стал потерпевшим по делу о неуставных отношениях в части.