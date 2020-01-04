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Срочник сбежал из воинской части в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/«Комитет — совет солдатских матерей России»

Солдат-срочник сбежал из воинской части в Забайкалье, он собирается ехать домой, в Челябинскую область, сообщается в паблике «Комитет — совет солдатских матерей России» в соцсети «ВКонтакте».

«Солдат-срочник Хакимов Артур Тимурович 2000 г.р. сбежал из в/ч 54009, село Большая тура Забайкальского края, 3 января 2020 года», — говорится в сообщении.

По данным комитета, солдат пытается на попутках добраться до Иркутска, чтобы уехать домой, в город Юрозань Челябинской области. Он несколько раз заходил на сайт BlaBlaCar, чтобы найти попутную машину.

На данный момент телефон парня выключен. Перед этим он написал матери смс: «Прости, я непутевый сын».

«Сейчас самое главное, чтобы Хакимов был жив и здоров. Далеко не факт, что он сможет преодолеть такое расстояние, тем более зимой. К сожалению, мы знаем случаи, когда люди в этой местности просто замерзали», — цитирует «Ура.ру» представительницу комитета Ксению Феткуллину.

В октябре 2019 года в закрытом забайкальском поселке Горный 20-летний рядовой Шамстудинов расстрелял 10 сослуживцев, восемь из которых погибли. Солдат стал потерпевшим по делу о неуставных отношениях в части.

Забайкалье #Происшествия #Армия
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Топ комментариев

nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

Иркут 69

Ну бедность, держись! Сам Путин, самолично озаботился этой проблемой! 👆😀

Иркут 69

Ну это не его цели. Он за "рост доходов" на бумаге зарплату не получает. Потому и высказывается предельно...