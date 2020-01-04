Путин озаботился проблемой бедности россиян

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения и предложить пути преодоления бедности.

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — сказал Путин в беседе с ТАСС.

Президент не стал раскрывать содержание послания, сославшись на то, что пока он находится в проработке. Но он собирается поднять в нем «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».

Президент обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. Это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента.

В октябре 2019 года Путин заявил, что бедность — один из факторов, тормозящих экономическое развитие. По его словам, бедные люди не могут позволить себе в достаточной степени следить за здоровьем и получать хорошее образование, а это мешает стране развиваться.