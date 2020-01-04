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Samsung представила «почти флагманы» Galaxy S10 Lite и Note10 Lite

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Samsung

Samsung представила новые версии смартфонов Galaxy — S10 Lite и Note10 Lite, они получили премиальные функции по доступной цене в 45 и 40 тысяч рублей, сообщается на сайте компании.

Обе модели оснащены 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED Plus с разрешением Full HD+ (2400 1080 точек, плотность пикселей — 394 ppi), батарею ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки, 6 или 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 128 Гбайт.

Новинки получили тройную основную камеру и фронтальную с разрешением 32 Мп и максимальной диафрагмой f/2,2 для съемки селфи. Galaxy S10 Lite оснащен основной широкоугольной камерой, сверхширокоугольным и макро-объективами, а также новой системой оптической стабилизации изображения Super Steady OIS. Note10 Lite получил ультраширокоугольный и широкоугольный модули, телеобъектив.

Смартфон Galaxy Note10 Lite дополняет фирменное электронное перо S Pen, которое расширяет производительность устройства.

В продажу в России модели поступят в середине января 2020 года в черном, синем, белом цветах для Galaxy S10 Lite и черном, красном и белом цветах для Note10 Lite. Рекомендуемая цена составит 44,9 тысячи рублей за Galaxy S10 Lite и 39,9 тысячи рублей для Note10 Lite.

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nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

Иркут 69

Ну это не его цели. Он за "рост доходов" на бумаге зарплату не получает. Потому и высказывается предельно...

Иркут 69

Ну это нормально. Мученик и герой для одних - преступник и злодей для других.... две стороны одной медали.