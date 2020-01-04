Samsung представила «почти флагманы» Galaxy S10 Lite и Note10 Lite

Samsung представила новые версии смартфонов Galaxy — S10 Lite и Note10 Lite, они получили премиальные функции по доступной цене в 45 и 40 тысяч рублей, сообщается на сайте компании.

Обе модели оснащены 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED Plus с разрешением Full HD+ (2400 1080 точек, плотность пикселей — 394 ppi), батарею ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки, 6 или 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 128 Гбайт.

Новинки получили тройную основную камеру и фронтальную с разрешением 32 Мп и максимальной диафрагмой f/2,2 для съемки селфи. Galaxy S10 Lite оснащен основной широкоугольной камерой, сверхширокоугольным и макро-объективами, а также новой системой оптической стабилизации изображения Super Steady OIS. Note10 Lite получил ультраширокоугольный и широкоугольный модули, телеобъектив.

Смартфон Galaxy Note10 Lite дополняет фирменное электронное перо S Pen, которое расширяет производительность устройства.

В продажу в России модели поступят в середине января 2020 года в черном, синем, белом цветах для Galaxy S10 Lite и черном, красном и белом цветах для Note10 Lite. Рекомендуемая цена составит 44,9 тысячи рублей за Galaxy S10 Lite и 39,9 тысячи рублей для Note10 Lite.