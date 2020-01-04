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WADA запросило у России более $1 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства в 2020 году составит более 1 миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.

Точная сумма равна 1 миллион 15 тысяч 977 долларов. Столько же в бюджет WADA заплатят Великобритания, Италия, Франция и Германия.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. «Чистых» спортсменов могут допустить индивидуально в нейтральном статусе. Также стране запрещено проводит крупные чемпионаты.

В конце декабря Российское антидопинговое агентство направило WADA уведомление о несогласии с санкциями. В ближайшее время спор рассмотрит Спортивный арбитражный суд.

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Обсуждение (3)
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Топ комментариев

nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

Иркут 69

Ну это не его цели. Он за "рост доходов" на бумаге зарплату не получает. Потому и высказывается предельно...

Иркут 69

Ну это нормально. Мученик и герой для одних - преступник и злодей для других.... две стороны одной медали.