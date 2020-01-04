WADA запросило у России более $1 млн

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства в 2020 году составит более 1 миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.

Точная сумма равна 1 миллион 15 тысяч 977 долларов. Столько же в бюджет WADA заплатят Великобритания, Италия, Франция и Германия.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. «Чистых» спортсменов могут допустить индивидуально в нейтральном статусе. Также стране запрещено проводит крупные чемпионаты.

В конце декабря Российское антидопинговое агентство направило WADA уведомление о несогласии с санкциями. В ближайшее время спор рассмотрит Спортивный арбитражный суд.