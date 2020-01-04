Трамп отругал генерала за пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна за пропущенный звонок от российского лидера Владимира Путина, историю рассказал журналист Питер Берген.

Эпизод описывается в книге «Трамп и его генералы: цена хаоса». 27 января 2017 года победивший на выборах Трамп обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. В этот момент Мэй спросила, звонил ли ему президент России, на что Трамп отрицательно покачал головой, публикует издание Business Insider отрывок.

Тогда стоявший рядом с ним генерал-лейтенант Флинн наклонился и сказал, что Путин звонил несколько дней назад. Трамп был расстроен ответом и начал критиковать Флинна и других сотрудников администрации Белого дома.

«Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не дал мне трубку? О чем ты думал?» — приводятся в книге слова Трампа.

Генерал оправдывался тем, что в Белый дом в последние дни поступало слишком много звонков. Глава США не стал слушать оправдания и назвал Путина «единственным человеком на земле, который может уничтожить США». Также он поставил под сомнение решение персонала отложить разговор по телефону.

Путин и Трамп впервые пообщались по телефону в ноябре 2016 года, а их личная встреча состоялась 7 июля 2017 на полях саммита G20 в Гамбурге.