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Трамп отругал генерала за пропущенный звонок от Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна за пропущенный звонок от российского лидера Владимира Путина, историю рассказал журналист Питер Берген.

Эпизод описывается в книге «Трамп и его генералы: цена хаоса». 27 января 2017 года победивший на выборах Трамп обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. В этот момент Мэй спросила, звонил ли ему президент России, на что Трамп отрицательно покачал головой, публикует издание Business Insider отрывок.

Тогда стоявший рядом с ним генерал-лейтенант Флинн наклонился и сказал, что Путин звонил несколько дней назад. Трамп был расстроен ответом и начал критиковать Флинна и других сотрудников администрации Белого дома.

«Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не дал мне трубку? О чем ты думал?» — приводятся в книге слова Трампа.

Генерал оправдывался тем, что в Белый дом в последние дни поступало слишком много звонков. Глава США не стал слушать оправдания и назвал Путина «единственным человеком на земле, который может уничтожить США». Также он поставил под сомнение решение персонала отложить разговор по телефону.

Путин и Трамп впервые пообщались по телефону в ноябре 2016 года, а их личная встреча состоялась 7 июля 2017 на полях саммита G20 в Гамбурге.

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nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

Иркут 69

Ну это не его цели. Он за "рост доходов" на бумаге зарплату не получает. Потому и высказывается предельно...

Иркут 69

Ну это нормально. Мученик и герой для одних - преступник и злодей для других.... две стороны одной медали.