Автобус с пассажирами перевернулся в Томской области

Фото: © предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Томской области
Автобус с шестью пассажирами съехал в кювет, а затем перевернулся, ДТП произошло на трассе Томской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
Авария произошла на дороге Корнилово-Лязгино-Аркашево. По предварительной информации в салоне автобуса находилось 6 пассажиров. Предположительно, водитель не справился с управлением.
По данным пресс-службы, все пассажиры автобуса живы, других
подробностей аварии не сообщается. Ранее городской автобус сгорел в
Новосибирске.