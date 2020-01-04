Автобус с пассажирами перевернулся в Томской области

Автобус с шестью пассажирами съехал в кювет, а затем перевернулся, ДТП произошло на трассе Томской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Авария произошла на дороге Корнилово-Лязгино-Аркашево. По предварительной информации в салоне автобуса находилось 6 пассажиров. Предположительно, водитель не справился с управлением.

По данным пресс-службы, все пассажиры автобуса живы, других подробностей аварии не сообщается. Ранее городской автобус сгорел в Новосибирске.



