Дозаправку Су на скорости 500 км/ч показали на видео

Истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М отработали дозаправку в воздухе, видео опубликовал телеканал «Звезда».

На видео показан взлет боевых самолетов и танкеров Ил-78, а также сам процесс дозаправки.

Сложность выполнения задания заключается в том, что на высоте от 2 тысяч до 8 тысяч метров необходимо выполнить встречу с танкером Ил-78 на скорости до 550 километров в час, а также осуществить контактирование.

Во время дозаправки самолетам и заправщику необходимо выдерживать строй на дистанции около 20 метров.