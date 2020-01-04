НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Новосибирск попал в лидеры среди городов-матерщинников

Источник:
Sibnet.ru
194 2
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирск попал в пятерку городов, жители которых чаще всего используются нецензурную лексику, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

Жителям городов с населением более 250 тысяч человек задавали вопрос: «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?», цитирует ТАСС исследование.

«Часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат 18% жителей крупных и средних российских городов. Лидерами по употреблению мата стали Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут.

Реже всего нецензурную брань используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

По данным исследования, регионы, где обсценная лексика более распространена, как правило, демонстрируют более низкий уровень жизни, но характеризуются «заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса».

Еще по теме
Красноярцы сняли на видео прыжок мужчин с 24-го этажа с парашютом
Первые и лучшие: кто навсегда остался в 2019 году
Песков рассказал о предпочтениях Путина на Новый год
Галина Волчек умерла через неделю после дня рождения
смотреть все
Жизнь #Россия #О людях
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский проинформировал о доходах за 2019 год
•
«Сухой» подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
•
Опубликован список АЗС с опасным топливом
•
Дозаправку Су на скорости 500 км/ч показали на видео
Подробности
•
Долговые метры: как изменится рынок ипотеки
•
Автоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы
•
Пенсии, отпуска и книжки: как в 2020 году меняется сфера труда
•
Консерваторы против инноваторов: политический астропрогноз
Как это работает
•
Зодиак любви: кто найдет личное счастье в 2020 году
•
Рыси: зимняя школа для котят
•
В чем опасность зимней автомойки?
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Железнодорожный вокзал Барнаула ждет реконструкция
Сибирь 04.01.2020 15:47
Автобус с пассажирами перевернулся в Томской области
Сибирь 04.01.2020 15:29
Новосибирск попал в лидеры среди городов-матерщинников
Сибирь 04.01.2020 14:44
Опубликован список АЗС с опасным топливом
Сибирь 04.01.2020 14:16
Самое популярное
Лотерея «Русское лото» разыграет миллиард рублей
63894
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
36331
Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»
6860
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
5860
Обсуждение (2)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский проинформировал о доходах за 2019 год
•
«Сухой» подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
•
Опубликован список АЗС с опасным топливом
•
Дозаправку Су на скорости 500 км/ч показали на видео
Подробности
•
Долговые метры: как изменится рынок ипотеки
•
Автоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы
•
Пенсии, отпуска и книжки: как в 2020 году меняется сфера труда
•
Консерваторы против инноваторов: политический астропрогноз
Сибирь
•
Железнодорожный вокзал Барнаула ждет реконструкция
•
Автобус с пассажирами перевернулся в Томской области
•
Новосибирск попал в лидеры среди городов-матерщинников
•
Опубликован список АЗС с опасным топливом
•
«Сухой» подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
•
Отходы облепихи превратили в полезный консервант
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
93
Россия и Украина договорились о газе
49
Путин поздравил жителей России с Новым годом
48
Иран отомстит США за убийство генерала
38
Кремль опубликовал много старых фото Путина
34
Топ комментариев

nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

Иркут 69

Ну это не его цели. Он за "рост доходов" на бумаге зарплату не получает. Потому и высказывается предельно...

Иркут 69

Ну это нормально. Мученик и герой для одних - преступник и злодей для других.... две стороны одной медали.