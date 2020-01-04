Новосибирск попал в лидеры среди городов-матерщинников

Новосибирск попал в пятерку городов, жители которых чаще всего используются нецензурную лексику, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

Жителям городов с населением более 250 тысяч человек задавали вопрос: «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?», цитирует ТАСС исследование.

«Часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат 18% жителей крупных и средних российских городов. Лидерами по употреблению мата стали Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут.

Реже всего нецензурную брань используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

По данным исследования, регионы, где обсценная лексика более распространена, как правило, демонстрируют более низкий уровень жизни, но характеризуются «заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса».