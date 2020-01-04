Опубликован список АЗС с опасным топливом

Росстандарт составил список автозаправочных станций, которые в 2019 году продавали фальсифицированное топливо — бензин и дизель, в перечне 157 АЗС.

Список доступен на сайте Росстандарта в разделе «Документы». Из Сибирского федерального округа в перечень попали 31 АЗС в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях, Хакасии, Республике Алтай, три АЗС с некачественным топливом обнаружили в Чите.

Чаще всего в топливе недобросовестных продавцов выявляли несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизельного топлива). В некачественном бензине и солярке часто находили повышенное содержание серы.

«Учитывать данную информацию следует при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий», — говорится в сообщении Росстандарта.