Алтай отметит 150-летие легендарного художника

Жители Республики Алтай в 2020 году отметят 150-летний юбилей со дня рождения известного алтайского художника и общественного деятеля Григория Чорос-Гуркина.

К юбилейной дате в регионе не только пройдут памятные вечера, возложения цветов и торжественные митинги, запланированы художественные мастер-классы, открытие выставок, вручение общественной премии имени художника.

Григория Чорос-Гуркин называют одним из первых художников-профессионалов среди коренных народов Сибири. Он был одним из учеников Ивана Шишкина и в своем творчестве соединил традицию эпического пейзажа с веяниями модернизма. Писал горные и лесные виды Алтая, публиковал стихотворения в прозе и этнографические очерки.

Чорос-Гуркин был не только великим художником, он занимался и общественно-политической деятельностью. В годы гражданской войны Гуркин возглавлял независимое горно-алтайское правительство, был инициатором создания автономии для своего народа, открытия школ и медпунктов для коренного населения.

В 1937 году Григория Чорос-Гуркина расстреляли по обвинению в контрреволюционной повстанческой деятельности в пользу Японии, его произведения были запрещены. Реабилитировали Гуркина только в 1956 году.

В селе Анос Чемальского района находится музей-усадьба, где при жизни трудился художник. Сюда приезжают искусствоведы со всей страны, проходят пленэры. Сейчас продолжается разработка проекта, включающего воссоздание исторического облика усадьбы Григория Чорос-Гуркина.

С 2016 года по заказу музея имени А.В. Анохина выполнены уже четыре архитектурных проекта. В январе этого года, сообщается на сайте музея, студенты начнут работу над пятой дипломной работой по созданию комплекса: составят генплан территории не только музея-усадьбы, но и рекреационной части. Как культурно-исторический комплекс, музей-усадьба Чорос-Гуркина имеет общероссийское и региональное значение.

«Территория усадьбы в 5,5 га включает в себя две части – мемориальная и рекреационная. Это многофункциональный комплекс, состоящий из выставочной галереи, хостела категории 2-3 звезды на 40 человек, творческих мастерских, кассы, администрации, ресепшн, сувенирной лавки, парковки, кафе-столовой, зон отдыха и летнего театра», – отмечается в сообщении.