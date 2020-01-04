«Сухой» подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

Компания «Гражданские самолеты Сухого», производитель самолетов Sukhoi Superjet 100, намерена отсудить у авиакомпании «ИрАэро» почти миллиард рублей, иск подан в Арбитражный суд Москвы, свидетельствует карточка на сайте суда.

Иск был получен 30 декабря, ГСС намерены взыскать с «ИрАэро» более 941 миллиона рублей. На чем именно основываются требования авиапроизводителя, пока неизвестно.

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» владеет 30 самолетами, в том числе девятью Sukhoi Superjet 100. Выполняет полеты по десяткам направлений по России и за рубеж.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки 98 пассажиров. Эксплуатируется с 2011 года. Кроме российских авиакомпаний, его используют в Казахстане, Мексике и Таиланде.