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«Сухой» подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alex Snow / CC BY-SA 4.0

Компания «Гражданские самолеты Сухого», производитель самолетов Sukhoi Superjet 100, намерена отсудить у авиакомпании «ИрАэро» почти миллиард рублей, иск подан в Арбитражный суд Москвы, свидетельствует карточка на сайте суда.

Иск был получен 30 декабря, ГСС намерены взыскать с «ИрАэро» более 941 миллиона рублей. На чем именно основываются требования авиапроизводителя, пока неизвестно.

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» владеет 30 самолетами, в том числе девятью Sukhoi Superjet 100. Выполняет полеты по десяткам направлений по России и за рубеж.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки 98 пассажиров. Эксплуатируется с 2011 года. Кроме российских авиакомпаний, его используют в Казахстане, Мексике и Таиланде.

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nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

Иркут 69

Ну это не его цели. Он за "рост доходов" на бумаге зарплату не получает. Потому и высказывается предельно...

Иркут 69

Ну это нормально. Мученик и герой для одних - преступник и злодей для других.... две стороны одной медали.