Отходы облепихи превратили в полезный консервант

Ученые Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета разработали уникальную добавку из облепихи.

Новая разработка продлевает сроки хранения продуктов и способствует укреплению иммунной системы человека. По словам разработчиков, это абсолютно натуральный, безвредный консервант, без какой-либо химии. Он способен безопасно сохранять пищевые продукты без потери качества, сообщили власти региона.

В основе проекта – утилизация облепихового шрота. С помощью ферментов ученым удалось ускорить химические реакции в живых клетках и получить полифенолы, мощные естественные антиоксиданты, защищающие клетки человеческого организма от вредных реакций. Эти же вещества не дают вредоносным бактериям и микроорганизмам развиваться в пищевых продуктах, создавая своеобразный щит.

Бийские биотехнологи подтвердили эффективность антиоксидантного и антимикробного действия в лабораторных условиях.