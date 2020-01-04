Зеленский проинформировал о доходах за 2019 год

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 210 тысяч долларов дохода от студии «Квартал 95», которую ранее возглавлял, декларация опубликована на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

В документе указано, что Зеленский в декабре прошлого года получил от студии «Квартал 95» 4,8 миллиона гривен (205,9 тысячи долларов, или 12,7 миллиона рублей) роялти, а также 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов, или 266,2 тысячи рублей) компенсации за использование торговой маркой.

У президента Украины нет в собственности объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, нематериальных активов.

В 2018 году Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов, или 22,9 миллиона рублей) доходов. Почти половина средств была заработана в студии «Квартал 95».

Зеленский основал студию «Квартал 95» в 2003 году. До избрания президентом он был художественным руководителем проекта. В августе 2019 года полностью вышел из бизнеса и передал соратникам и партнерам свои доли во всех компаниях.