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Драка пьяных новосибирцев с полицией обернулась уголовным делом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Драка двух пьяных новосибирцев переросла в конфликт с правоохранительными органами, и теперь молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает в субботу пресс-служба новосибирского управления МВД.

Инцидент произошел в пятницу вечером на улице Ленина. Там завязалась драка между двумя пьяными молодыми людьми. Когда на место подошли сотрудники ППС, парни напали на полицейских. Представителям правопорядка пришлось применять оружие.

«Учитывая агрессивное поведение нападавших, сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Новосибирцев задержали и доставили в отдел полиции. Один из нарушителей порядка раньше уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

По факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.
Новосибирск #Происшествия
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Топ комментариев

nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

domanl

Тупая смерть. Остался бы у соседей.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

Иркут 69

Ну это нормально. Мученик и герой для одних - преступник и злодей для других.... две стороны одной медали.