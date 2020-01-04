Драка пьяных новосибирцев с полицией обернулась уголовным делом

Драка двух пьяных новосибирцев переросла в конфликт с правоохранительными органами, и теперь молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает в субботу пресс-служба новосибирского управления МВД.

Инцидент произошел в пятницу вечером на улице Ленина. Там завязалась драка между двумя пьяными молодыми людьми. Когда на место подошли сотрудники ППС, парни напали на полицейских. Представителям правопорядка пришлось применять оружие.

«Учитывая агрессивное поведение нападавших, сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Новосибирцев задержали и доставили в отдел полиции. Один из нарушителей порядка раньше уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

По факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.