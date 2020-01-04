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Microsoft определила дату прекращения поддержки Windows 7

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft прекратит техническую поддержку операционной системы Windows 7 с 14 января 2020 года, говорится в заявлении технической поддержки компании.

После окончания поддержки компьютер и Windows 7 не перестанут работать. Но компания прекратит предоставлять техническую поддержку, а также будут недоступны обновления программного обеспечения и обновления и исправления системы безопасности.

В результате компьютеры могут подвергнуться повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО. У пользователей есть десять дней на то, чтобы успеть обновить устаревшую операционную систему — до Windows 10.

Windows 7 поступила в продажу 22 октября 2009 года, придя на замену платформам Vista и Windows XP. Эта операционная система стала одной из самых популярных в мире.

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Топ комментариев

nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

domanl

Тупая смерть. Остался бы у соседей.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

Иркут 69

Ну это нормально. Мученик и герой для одних - преступник и злодей для других.... две стороны одной медали.