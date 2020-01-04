Microsoft определила дату прекращения поддержки Windows 7

Microsoft прекратит техническую поддержку операционной системы Windows 7 с 14 января 2020 года, говорится в заявлении технической поддержки компании.

После окончания поддержки компьютер и Windows 7 не перестанут работать. Но компания прекратит предоставлять техническую поддержку, а также будут недоступны обновления программного обеспечения и обновления и исправления системы безопасности.

В результате компьютеры могут подвергнуться повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО. У пользователей есть десять дней на то, чтобы успеть обновить устаревшую операционную систему — до Windows 10.

Windows 7 поступила в продажу 22 октября 2009 года, придя на замену платформам Vista и Windows XP. Эта операционная система стала одной из самых популярных в мире.