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Фильм дня: «О чем говорят мужчины»

Источник:
Sibnet.ru
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Кинолента с жизненными диалогами «О чем говорят мужчины» режиссера Дмитрия Дьяченко нашла отклик в сердцах многих зрителей, всенародно фильм признали чуть ли не лучшей российской комедией.

«Да, да, это про меня» или «У меня было точно так же», — такие фразы обязательно произнесут зрители во время просмотра фильма. Потому что сюжет построен на совершенно знакомых всем ситуация, зритель смотрит как бы на себя в воплощении «Квартета И».

По сюжету четыре друга Леша, Саша, Камиль и Слава отправляются в Одессу на концерт группы «Би-2», а по пути ведут диалоги о жизни, о быте, о женщинах и отношениях и о многом другом. Конечно, с мужчинами по пути происходят разные приключения, но они очень уместны и знакомы каждому зрителю. Все что происходит на экране — могло бы произойти с любым зрителем.

Актеры «Квартета И» Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит настолько очаровывают своими характерами, что не любить их невозможно. Если русский юмор русскому человеку понятнее всего, то это комедия станет любимой.

«О чем говорят мужчины» — это третья экранизация спектаклей «Квартета И» (после фильмов «День выборов» и «День радио»). После успеха картины были выпущены еще две части: «О чем еще говорят мужчины» и «О чем говорят мужчины. Продолжение». Принято считать первую часть трилогии самой успешной, хотя бы потому, что это открытие для зрителя кладезя отличного юмора. Но наверняка после просмотра первой истории захочется узнать, а чем герои поговорят еще.



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Иркут 69

Ну бедность, держись! Сам Путин, самолично озаботился этой проблемой! 👆😀

DYNAMO7294

Мистер "никто" 20 лет у власти, а рассуждает как вчера на "трон" заступил!

great_america

В Германии специалист получает около 4000 евро в месяц. Примерно 280 тыр в месяц. В России 28 тыр. Разница...

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...