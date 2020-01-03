Ученые объяснили, почему женщины чаще извиняются

Российские женщины в переписке извиняются в четыре раза чаще мужчин, это отражает их неравные позиции в обществе, к такому выводу пришли ученые из Пермского университета.

Исследователи проанализировали профили и тексты 340 человек в социальной сети «ВКонтакте» (более 19 тысяч высказываний). Реплки оценивали по жанрам, стилистической окраске (например, бранная лексика), модальности, использованию смайлов и так далее.

Оказалось, что жанр «извинение» используют 8% женщин, тогда как среди мужчин таких всего 2%.

«Мне здесь видится вполне четко представленное в языковых практиках отражение неравных позиций мужчин и женщин в системе отношений социальных групп», — отметил заведующий кафедрой социальной психологии Южного федерального университета Дмитрий Воронцов.

«Декларация о существовании в нашем обществе гендерного равенства эмпирически не подтверждается выраженными стилевыми предпочтениями речи мужчин и женщин. И еще более печально, что такое положение дел, по-видимому, встроено в содержание социальных ожиданий с пометкой "нормальное явление"», — добавил эксперт.

Кроме того, был установлен еще один интересный факт: согласно данным вопросника, склонные извиняться люди обладали заниженной самооценкой. Психологи говорят о том, что данный факт свидетельствует о повышенном желании устанавливать и сохранять отношения за счет большей уступчивости и готовности чаще признавать свою ошибку даже тогда, когда она не очевидна.