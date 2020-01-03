НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Ученые объяснили, почему женщины чаще извиняются

Источник:
Sibnet.ru
170 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские женщины в переписке извиняются в четыре раза чаще мужчин, это отражает их неравные позиции в обществе, к такому выводу пришли ученые из Пермского университета.

Исследователи проанализировали профили и тексты 340 человек в социальной сети «ВКонтакте» (более 19 тысяч высказываний). Реплки оценивали по жанрам, стилистической окраске (например, бранная лексика), модальности, использованию смайлов и так далее.

Оказалось, что жанр «извинение» используют 8% женщин, тогда как среди мужчин таких всего 2%.

«Мне здесь видится вполне четко представленное в языковых практиках отражение неравных позиций мужчин и женщин в системе отношений социальных групп», — отметил заведующий кафедрой социальной психологии Южного федерального университета Дмитрий Воронцов.

«Декларация о существовании в нашем обществе гендерного равенства эмпирически не подтверждается выраженными стилевыми предпочтениями речи мужчин и женщин. И еще более печально, что такое положение дел, по-видимому, встроено в содержание социальных ожиданий с пометкой "нормальное явление"», — добавил эксперт.

Кроме того, был установлен еще один интересный факт: согласно данным вопросника, склонные извиняться люди обладали заниженной самооценкой. Психологи говорят о том, что данный факт свидетельствует о повышенном желании устанавливать и сохранять отношения за счет большей уступчивости и готовности чаще признавать свою ошибку даже тогда, когда она не очевидна.

Еще по теме
Томские ученые вживят себе под кожу микрочипы
Сибирские ученые определят безопасную дозу соли для человека
Безопасность томских студентов доверят искусственному интеллекту
Северный магнитный полюс ускорил «бегство» в Россию
смотреть все
Отношения #Психо #Наука
  • сексфис до 10.01
  • Термобелье реклама
  • Солнечные очки
  • Интим-шоп
  • Как выбрать презерватив
КАРТИНА ДНЯ
•
МИД заявил о тяжелых последствиях из-за убийства Сулеймани
•
Миллиардер посетовал на низкие пенсии и зарплаты россиян
•
Ученые объяснили, почему женщины чаще извиняются
•
Россияне прикинули, смогут ли поменять авто
Подробности
•
Автоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы
•
Консерваторы против инноваторов: политический астропрогноз
•
Пенсии, отпуска и книжки: как в 2020 году меняется сфера труда
•
Экран, камера и слайдер: лучшие смартфоны 2019 года
Как это работает
•
Крыса воздаст каждому: трудиться и жениться
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Финансовый гороскоп: кто рискует разориться в 2020 году
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томские ученые вживят себе под кожу микрочипы
Сибирь 03.01.2020 18:01
Правительство выделило Бурятии 1 млрд рублей на центр по хоккею
Сибирь 03.01.2020 17:30
Федеральный бюджет выделил Новосибирску 3 млрд на ледовую арену
Сибирь 03.01.2020 15:35
Кучерявым лошадям Забайкалья выделят 16 млн рублей
Сибирь 03.01.2020 15:12
Самое популярное
Лотерея «Русское лото» разыграет миллиард рублей
63401
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
35952
Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»
6480
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
5512
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
МИД заявил о тяжелых последствиях из-за убийства Сулеймани
•
Миллиардер посетовал на низкие пенсии и зарплаты россиян
•
Ученые объяснили, почему женщины чаще извиняются
•
Россияне прикинули, смогут ли поменять авто
Подробности
•
Автоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы
•
Консерваторы против инноваторов: политический астропрогноз
•
Пенсии, отпуска и книжки: как в 2020 году меняется сфера труда
•
Экран, камера и слайдер: лучшие смартфоны 2019 года
Сибирь
•
Томские ученые вживят себе под кожу микрочипы
•
Правительство выделило Бурятии 1 млрд рублей на центр по хоккею
•
Федеральный бюджет выделил Новосибирску 3 млрд на ледовую арену
•
Кучерявым лошадям Забайкалья выделят 16 млн рублей
•
Сибирские ученые определят безопасную дозу соли для человека
•
Музеи и клубы обновят на Алтае за сотни миллионов
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
93
Россия и Украина договорились о газе
49
Путин поздравил жителей России с Новым годом
46
Кремль опубликовал много старых фото Путина
32
Эксперты рассказали о вреде и пользе красной икры
24
Топ комментариев

nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

domanl

Тупая смерть. Остался бы у соседей.

ponhik78

И куда так пить? Уже второе число, а ты ещё в пьяном угаре)

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

Иркут 69

Не понимаю суть претензий. Если подпись под договором деанонсирована, то и сам договор автоматически...