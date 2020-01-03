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Правительство выделило Бурятии 1 млрд рублей на центр по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на строительство регионального центра по хоккею в Улан-Удэ. На его строительство из федерального бюджета выделят более 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства РФ.

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Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении финансирования на спортивные объекты в регионах России. Согласно документу, Улан-Удэ получит из федеральной казны 1,08 миллиарда рублей на региональный центр по хоккею.

В 2020 году республика получит 731,97 миллиона рублей, в 2021 — 351,14 миллиона рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется не позднее 2021 года.

В 2020-м и 2021 году федеральный бюджет выделит более 11 миллиардов рублей на строительство спортобъектов в 12 регионах: Новосибирске, Ардоне, Петропавловске-Камчатском, Краснодаре, Белгороде, Брянске, Иваново, Калуге, Самаре, Саратове и Улан-Удэ.

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ponhik78

По непонятным причинам крупные выигрыши в лотереи практически никогда не пересекают Уральского хребта!)))

Voland2

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corrector

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ager

а еще прямого эфира нет, легальное мошенничество