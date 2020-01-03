Федеральный бюджет выделил Новосибирску 3 млрд на ледовую арену

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении финансирования на спортивные объекты в регионах России. Новосибирск получил 3,16 млрд рублей на строительство многофункциональной ледовой арены на Немировича-Данченко, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Федеральный бюджет в 2020 и 2021 году выделит регионам 11 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию спортивных объектов. В число регионов вошла Новосибирская область, которая в 2020 году получит финансирование сразу на два спортивных объекта: ледовую арену на Немировича-Данченко и региональный центр волейбола.

Согласно документу, в 2020 году Новосибирская область получит 550 миллионов рублей на региональный центр волейбола. Ввести в эксплуатацию объект нужно также в 2020 году. На строительство ледовой арены область получит 3,16 миллиарда рублей: в 2020 году — 1,4 миллиарда и в 2021 году — 1,75 миллиарда рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2022 год.

Первоначально полная стоимость строительства ЛДС оценивалась в 6,7 миллиарда рублей, но сумма двух этапов строительства превышает 9 миллиардов рублей.Субсидии из федерального бюджета — лишь часть стоимости строительства арены, предусмотренная в порядке софинансирования.

