Цены на нефть взлетели после убийства генерала Сулеймани

Стоимость фьючерса нефти марки Brent поднялась на 2,9 % — до 68,19 долларов за баррель после сообщений об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США.

По данным агентства Reuters, конфликт может негативно отразиться на поставках.

Сулеймани был убит 3 января в результате ракетных ударов США по аэропорту иракского Багдада. По версии США, Сулеймани активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона.

Приказ отдал лично президент Дональд Трамп. Руководство Ирана заявило, что собирается жестко отомстить США.