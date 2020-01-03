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Названы самые популярные авто, оформляемые в кредит

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самыми популярными марками машин, на которые в 2019 году россияне оформляли больше всего кредитов, были Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda, сообщил председатель правления «Русфинанс банка» Сергей Озеров.

«Большой объем выдач автокредитов стимулируют госпрограммы. В этом году "Русфинанс банк" выдал 23 тысячи льготных кредитов на сумму около 12 миллиардов рублей, и наибольшим спросом пользовались модели от Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda», — сказал Озеров в интервью РИА Новости.

Чаще всего автокредиты оформляют мужчины. Среднестатистический клиент — это 41-летний мужчина. Он имеет двоих детей и работает в качестве менеджера в частной компании.

Среди приоритетных субъектов с точки зрения деятельности банка Озеров назвал Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Екатеринбург и Челябинск.

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ponhik78

По непонятным причинам крупные выигрыши в лотереи практически никогда не пересекают Уральского хребта!)))

Voland2

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corrector

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ANVikulov

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ager

а еще прямого эфира нет, легальное мошенничество