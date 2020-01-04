Фильм дня: «Джобс: империя соблазна»

Экранизация жизни одного из самых влиятельных людей мира Стива Джобса вызвала множество критики со стороны зрителей, но потому и стоит посмотреть картину, чтобы решить самостоятельно — достоин ли фильм внимания.

Картина малоизвестного режиссера Джошуа Майкла Штерна вышла в 2013 году. Она повествует о Джобсе во времена его становления в мире технологий. В ленте показаны и студенческие годы, и первые шаги к успеху, и кризисы.

Основной претензией зрителя после выхода фильма стал актер Эштон Катчер, сыгравший Джобса, а также некоторые биографические недостоверности. Зрители решили, что великая история достойна великих актеров. Несмотря на это, фильм достоин просмотра.

Отбрасывая в сторону реальную биографию Джобса, фильм показывает сильного и целеустремленного человека, который вопреки всему идет к своей цели. Он увлечен своим делом настолько, что помех просто не замечает и лишь свято верит в себя и свою идею. Зрителю говорят с экрана: «Не будь как все, делая свое дело, лишь безумцы способны изменить мир». Джобс в картине показан именно безумцем.

Впрочем, сложно согласиться, что Катчер плохо исполнил свою роль. Помимо того, что у него есть реальное сходство с реальным персонажем, он показал изнанку гения Apple. Его жестокость, которая была порой необходима, чтобы мир узнал о его технологиях. Фильм не соблюдает своеобразных канонов, но цепляет своей эмоцией, которую задает Катчер. После просмотра «Империи соблазна» появляется некое вдохновение и вера в свои идеи.