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Фильм дня: «Джобс: империя соблазна»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Экранизация жизни одного из самых влиятельных людей мира Стива Джобса вызвала множество критики со стороны зрителей, но потому и стоит посмотреть картину, чтобы решить самостоятельно — достоин ли фильм внимания.

Картина малоизвестного режиссера Джошуа Майкла Штерна вышла в 2013 году. Она повествует о Джобсе во времена его становления в мире технологий. В ленте показаны и студенческие годы, и первые шаги к успеху, и кризисы.

Основной претензией зрителя после выхода фильма стал актер Эштон Катчер, сыгравший Джобса, а также некоторые биографические недостоверности. Зрители решили, что великая история достойна великих актеров. Несмотря на это, фильм достоин просмотра.

Отбрасывая в сторону реальную биографию Джобса, фильм показывает сильного и целеустремленного человека, который вопреки всему идет к своей цели. Он увлечен своим делом настолько, что помех просто не замечает и лишь свято верит в себя и свою идею. Зрителю говорят с экрана: «Не будь как все, делая свое дело, лишь безумцы способны изменить мир». Джобс в картине показан именно безумцем.

Впрочем, сложно согласиться, что Катчер плохо исполнил свою роль. Помимо того, что у него есть реальное сходство с реальным персонажем, он показал изнанку гения Apple. Его жестокость, которая была порой необходима, чтобы мир узнал о его технологиях. Фильм не соблюдает своеобразных канонов, но цепляет своей эмоцией, которую задает Катчер. После просмотра «Империи соблазна» появляется некое вдохновение и вера в свои идеи.

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Топ комментариев

nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

domanl

Тупая смерть. Остался бы у соседей.

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

лачинов

Это хорошо, что индексация как бы опережает инфляцию. Вот еще бы она не отставала от роста цен, так совсем...

Иркут 69

Если продезинфицировать вчерашний салат водочкой, то можно! 😀🍷