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Миллиардер посетовал на низкие пенсии и зарплаты россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.

«Доходы населения сейчас очень низкие, а увеличение ВВП без увеличения доходов населения в принципе невозможно. Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов (12,4 тысячи рублей), у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая. Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — заявил Агаларов в интервью Forbes.

Также он высказал мнение, что налоговое бремя, предусмотренное законодательством, невыполнимо и с ним «что-то надо делать».

«И чем раньше на это обратят внимание — на то, что налоговую нагрузку надо снижать, — тем лучше будут результаты», — отметил бизнесмен.

Он отметил, что сегодня налажено хорошее администрирование со стороны налоговых органов — собираемость налогов растет, но раньше налоговое бремя компенсировалось неполной его уплатой.

Агаларов занимает 52-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019 года». Его состояние оценивается в 1,9 миллиарда долларов.

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