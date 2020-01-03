Миллиардер посетовал на низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
«Доходы населения сейчас очень низкие, а увеличение ВВП без увеличения доходов населения в принципе невозможно. Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов (12,4 тысячи рублей), у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая. Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — заявил Агаларов в интервью Forbes.
Также он высказал мнение, что налоговое бремя, предусмотренное законодательством, невыполнимо и с ним «что-то надо делать».
«И чем раньше на это обратят внимание — на то, что налоговую нагрузку надо снижать, — тем лучше будут результаты», — отметил бизнесмен.
Он отметил, что сегодня налажено хорошее администрирование со стороны налоговых органов — собираемость налогов растет, но раньше налоговое бремя компенсировалось неполной его уплатой.
Агаларов занимает 52-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019 года». Его состояние оценивается в 1,9 миллиарда долларов.