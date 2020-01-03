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Сибирские ученые определят безопасную дозу соли для человека

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые из новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН намерены в 2020 году провести исследование, позволяющее установить связь между употреблением соли и развитием гипертонии и определят безопасную для человека дозу соли, сообщила научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики Алиса Серяпина.

Для проведения эксперимента ученые вывели специальную генетическую линию крыс, склонных к гипертонии. Кровеносная система у этих грызунов схожа с человеческой и изучение болезней сердца у крыс помогает в разработке лекарственных средств.

«В следующем году мы планируем исследовать, как именно изменяется работа почек крыс-гипертоников при повышенном потреблении соли. Известно, что при гипертонии часто наблюдаются нарушения в работе почек, и врачи рекомендуют ограничить потребление соли. Мы ставим цель определить безопасную дозировку соли при гипертонической болезни», — цитирует ТАСС Серяпину.

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Она объяснила, что избыточное потребление соли способствует задержке воды в организме. А увеличение объема циркулирующей в организме жидкости — одна из причин повышенного артериального давления и гипертонии в целом. Гипертония вызывает дальнейшие нарушения в работе почек, гормональных систем, изменении биохимического состава крови и мочи.

Исследователи будут давать крысам растворы с разной концентрацией соли, после чего брать кровь и мочу на анализ. «Для того, чтобы оценить уровень потребления жидкости, крыс поместят в метаболические клетки. Эти клетки устроены так, что можно точно измерить количество выпитой жидкости, а также количество выделенной», — отметила Серяпина.



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