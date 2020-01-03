Появилось новое видео крушения самолета в Алма-Ате

Крушение самолета казахстанской авиакомпании Bek Air 27 декабря 2019 года в аэропорту Алма-Аты попало на камеры видеонаблюдения, записи опубликовали на YouTube.

На кадрах видно, как лайнер теряет высоту в небе над Алма-Атой, скользит по снегу и врезается в здание.

Самолет Fokker-100, следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан утром 27 декабря, потерял высоту при взлете и упал. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В катастрофе погибли 12 человек, еще 49 получили ранения.

По предварительной информации, причиной крушения могли стать техническая неисправность лайнера, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.