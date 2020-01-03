Видео с избиением заключенных в Кузбассе появилось в Сети

Видео, где сотрудники СИЗО в Кемеровской области во время обыска в камере бьют заключенных и кричат на них, появилось в Сети. События, запечатленные на видео происходили в 2017 году и виновных уже наказали, сообщила пресс-служба регионального ГУФСИН.

Видео разместили на портале Gulagu.net. На кадрах видно, что перед обыском, заключенных выводят из камеры, при этом кричат на них и бьют по голове и спине. По данным УФСИН по Кемеровской области, события, о которых говорится в публикациях произошли в 2017 году в СИЗО-4 в городе Анжеро-Судженск.

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Управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Кемеровской области была проведена служебная проверка. Сотрудники, причастные к инциденту были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Даны соответствующие указания по недопущению подобных фактов впредь. Материалы по итогам проверки были направлены по подследственности.





