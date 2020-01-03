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Россияне прикинули, смогут ли поменять авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Две трети автомобилистов в России в 2020 году не смогут приобрести новую машину взамен старой, а большинство тех, кто рассчитывает на покупку, купят Lada или иномарку до 1 миллиона рублей.

Примерно две трети автовладельцев (66,9%) не смогут купить новую машину: 54,4% планируют и дальше ездить на имеющейся машине, а 12,5% пояснили, что в текущей ситуации, вероятно, даже вынуждены будут продать ее, публикует данные опроса агентство «Автостат».

Каждый третий участник опроса подтвердил, что может позволить себе замену авто, но при этом будет в значительной степени ориентироваться на его стоимость. Например, чуть более 15% респондентов готовы потратить на новый автомобиль до 1,5 миллиона рублей. Из них больше половины (8,2%) сообщили, что их финансовых возможностей хватает только, чтобы приобрести новую Lada или иномарку до 1 млн рублей, а 6,9% — способны потратить на новый автомобиль 1 – 1,5 миллиона рублей.

О готовности приобрести новый автомобиль премиум-класса заявили только 7,9% респондентов. О том, что денег у них «хватит только на недорогую машину с пробегом», сообщили 6,6% из числа участников опроса. Оставшиеся 3,5% респондентов ответили, что готовы приобрести автомобиль только в том случае, если им одобрят кредит.

«Сегодня, чтобы поменять имеющийся автомобиль на аналогичный новый, надо очень много доплатить. Допустим, если в 2013 году человек купил машину за 1,5 миллиона рублей, то сейчас он сможет продать ее за 1 миллион, а такой же новый автомобиль стоит уже 3 миллиона», — прокомментировал директор «Автостата» Сергей Целиков.

Также, по его словам, удлиняются сроки владения машиной и меняется отношение к ее смене, так как сейчас авто и по 10 лет ездят нормально.

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