Фото горящего автобуса в Новосибирске опубликовали в Сети

Очевидцы запечатлели на фото пассажирский автобус ПАЗ, полностью сгоревший в четверг на площади Маркса в Новосибирске.

Автобус вспыхнул в 14.05 по местному времени. По словам очевидцев, пожар начался в моторной отсеке. Пассажиры благополучно эвакуировались до прибытия пожарных, водитель также не пострадал.

В 14.46 по местному времени (10.46 мск) пожар был полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Автобус сгорел полностью. У четырех припаркованных рядом легковых автомобилей оплавились бампера.