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Фото горящего автобуса в Новосибирске опубликовали в Сети

Источник:
Sibnet.ru
206 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Очевидцы запечатлели на фото пассажирский автобус ПАЗ, полностью сгоревший в четверг на площади Маркса в Новосибирске.

Автобус вспыхнул в 14.05 по местному времени. По словам очевидцев, пожар начался в моторной отсеке. Пассажиры благополучно эвакуировались до прибытия пожарных, водитель также не пострадал.


В 14.46 по местному времени (10.46 мск) пожар был полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Автобус сгорел полностью. У четырех припаркованных рядом легковых автомобилей оплавились бампера.

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ponhik78

По непонятным причинам крупные выигрыши в лотереи практически никогда не пересекают Уральского хребта!)))

колобок11

На ютубе даже комментарии отключили, там бы ему все написали что о нём думают. Трепло безграничное!

Voland2

Прощай приложение Сбербанк! Да здравствует нал...

ANVikulov

ага и все время в москве кто нибудь выигрывает или Подмосковье. Да потому что в выигрышные все оставляют...

corrector

Ура товарищи! И только старый добрый налик можно по прежнему отдать из рук в руки не отчитываясь...