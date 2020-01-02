Ученые нашли способ резко сократить платежи за воду

Исследователи Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали автоматическую систему регулировки уровня подачи чистой воды.

«Наша разработка запатентована и одобрена сотрудниками Пензенского горводоканала», — рассказал «Российской газете» завкафедрой электроэнергетики и электротехники ПГУ Василий Ашанин.

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Устройство работает на основе ультразвука, который зондирует уровень воды в резервуарах и передает данные на пульт управления. Оно способно автоматически обеспечивать плавный пуск и регулируемую остановку двигателей насоса, что, как считают разработчики, снизит износ коммуникаций и поможет избежать протечек.

В результате существенно сократятся потери воды и электроэнергии. По подсчетам авторов разработки, при внедрении автоматизированной системы городские сети смогут добиться снижения энергозатрат на 90% и уменьшить сумму платежа для потребителей жилищно-коммунальных услуг.