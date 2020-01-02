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Роспотребнадзор не рекомендовал доедать новогодние салаты

Источник:
ТАСС
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Фото: torange.biz / CC BY 4.0

Салаты, заправленные майонезом и соусами с добавлением яиц, сырых и консервированных овощей, хранятся не более шести часов, из вареных овощей — не более 12, предупредили специалисты Роскомнадзора.

«Не рекомендуется оставлять на следующий день и хранить более 18 часов после приготовления: салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы пюре, блинчики с мясом и творогом, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны, морсы», — сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что эти виды продуктов являются хорошей питательной средой для роста микрофлоры, в том числе вызывающей кишечные инфекционные заболевания и пищевые отравления.

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Если же готовые блюда остались, то перед употреблением их необходимо подвергнуть термической обработке, добавили в Роспотребнадзоре. Салаты без заправки можно хранить не более 18 часов при температуре от двух градусов тепла до шести градусов с пометкой минус. Салаты, заправленные майонезом и соусами с добавлением яиц, сырых и консервированных овощей, хранятся не более 6 часов, из вареных овощей - не более 12.

«Салаты — это скоропортящиеся продукты, так как долго стоят на столе. Нахождение на столе, в теплом помещении в течение 4-6 часов способствует развитию микрофлоры. Даже когда потом мы ставим салаты в холодильник, микрофлора уже зародилась и в дальнейшем, употребление этих салатов может привести к отравлению», — сказали в Роспотребнадзоре.

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