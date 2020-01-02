МВД проверит видео со стрельбой в Новосибирске

Полицейские проводят проверку после публикации видео со стрельбой из ружья и пистолета в новогоднюю ночь, сообщил Sibnet.ru представитель ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Видео с новогодней стрельбой опубликовано в группе «ВКонтакте» «АСТ-54». На нем двое мужчин в масках в честь Нового года открывают стрельбу в воздух из пистолета и ружья на Юго-Западном жилмассиве. Видно, что поздравление мужчины выложили в Stories Instagram.

«Проводится проверка по факту публикации в соцсетях, заявлений от граждан не поступало», — сообщил собеседник.