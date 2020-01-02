Пассажирский автобус сгорел в Новосибирске

Фото: © архив ГУ МЧС по Новосибирской области
Пассажирский автобус сгорел в среду на площади Маркса в Новосибирске, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по региону.
В среду, 2 января в 14.05 по местному времени (10.05 мск) на
площади Маркса загорелся пассажирский автобус. Пассажиры эвакуировались до
прибытия пожарных, пострадавших нет.
Автобус сгорел полностью. У четырех припаркованных автомобилей
оплавились бампера. В 14.46 по местному времени (10.46 мск) пожар был полностью
ликвидирован. Причины пожара устанавливаются.