Пассажирский автобус сгорел в Новосибирске

Пассажирский автобус сгорел в среду на площади Маркса в Новосибирске, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по региону.

В среду, 2 января в 14.05 по местному времени (10.05 мск) на площади Маркса загорелся пассажирский автобус. Пассажиры эвакуировались до прибытия пожарных, пострадавших нет.

Автобус сгорел полностью. У четырех припаркованных автомобилей оплавились бампера. В 14.46 по местному времени (10.46 мск) пожар был полностью ликвидирован. Причины пожара устанавливаются.