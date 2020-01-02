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МВД проводит масштабную операцию по выявлению пьяных водителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Управления МВД России по Омской области

Госавтоинспекция во время новогодних праздников проводит массовые проверки и спецоперации для выявления нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба МВД России.

«На протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекция усиливает контроль за нетрезвыми водителями. Повсеместно запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

Сотрудники ДПС патрулируют подъезды к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение заторов и аварий. Также в период новогодних праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах, где существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет приезжающих водителей из соседних областей.

«Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время», — уточнили в полиции.

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Сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме до окончания праздников. Также о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии водителям напомнят различные социальные акции и мероприятия в российских регионах в период праздников.

В МВД отметили, что за 11 месяцев прошлого года на российских дорогах было зафиксировано 13,8 тысячи аварий с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 3,6 тысячи человек и еще 18,8 тысячи пострадали (на 11%, 18,1% и 10% соответственно ниже по сравнению с 2018 годом).

За этот же период Госавтоинспекция провела более 113 тысяч профилактических мероприятий по отработке отдельных нарушений правил дорожного движения, из которых свыше 42,3 тысячи составили проверку водителей на состояние опьянения. В результате выявлено более 47,1 тысячи нетрезвых автомобилистов.

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