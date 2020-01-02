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Нидерланды окончательно отказались от названия «Голландия»

Источник:
РИА Новости
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Фото: C messier / CC BY-SA 4.0

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды. Власти Амстердама хотят также отказаться от использования термина «Квартал красных фонарей».

Теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название «Нидерланды». Правительство считает, что такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией.

Власти страны также полагают, что данное решение перераспределит туристический поток, поскольку сегодня большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию — Амстердам, Харлем и Гаагу — и эти города не справляются с наплывом туристов.

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Ранее стало известно, что власти Амстердама хотят отказаться от использования термина «Квартал красных фонарей». Привычное наименование полностью исчезнет с городских указателей — оно будет заменено на историческое название района «Де Валлен» или на «Центр города».

Национальный cовет по туризму, в свою очередь, надеется, что туристы начнут посещать нестандартные направления в Нидерландах, ведь такие популярные места, как Амстердам или парк Кекенхоф, город Лисс, уже успели пострадать от ажиотажа.

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