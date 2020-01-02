Пропавшего в Омске подростка нашли мертвым

Пропавший в новогоднюю ночь подросток найден мёртвым, он замерз пьяным в сугробе, сообщает СУ СК РФ по Омской области.

Жительница села Заливино с сообщением о том, что ее 17-летний сын не вернулся домой. Мальчика нашли 2 января мертвым примерно в полукилометре от села. По предварительным данным, смерть подростка наступила от общего переохлаждения организма.

Подросток 31 декабря около 19.00 ушел в гости к друзьям отмечать Новый Год, около 03.00 вернулся к себе в дом, но ошибочно позвонил в соседнюю квартиру. Когда сосед открыл дверь, подросток выбежал на улицу и домой больше не вернулся, телефон он забыл у друзей. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося.