Пропавшего в Омске подростка нашли мертвым

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Пропавший в новогоднюю ночь подросток найден мёртвым, он
замерз пьяным в сугробе, сообщает СУ СК РФ по Омской области.
Жительница села Заливино с сообщением о том, что ее
17-летний сын не вернулся домой. Мальчика нашли 2 января мертвым примерно в
полукилометре от села. По предварительным данным, смерть подростка наступила от
общего переохлаждения организма.
Подросток 31 декабря около 19.00 ушел в гости к друзьям
отмечать Новый Год, около 03.00 вернулся к себе в дом, но ошибочно позвонил в
соседнюю квартиру. Когда сосед открыл дверь, подросток выбежал на улицу и домой
больше не вернулся, телефон он забыл у друзей. В ходе проверки будут выяснены
все обстоятельства и причины случившегося.