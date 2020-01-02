Определен порядок индексации пенсий в 2020 году

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 миллиона неработающих пенсионеров.

Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции подчеркивал, что размер индексации в два раза опережает темпы инфляции. Он также заверил, что правительство РФ и дальше будет пересматривать размер пенсий в сторону увеличения и не планирует никаких реформ в пенсионной сфере, включая новое повышение пенсионного возраста.

В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию - к 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До 2019 года пенсионный возраст в России составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный переходный период продолжительностью 10 лет.

Кроме того, адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в 2019 и в 2020 годах обеспечивает специальная льгота — назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Таким образом, в первом полугодии 2020 года на пенсию выходят женщины, которые родились во втором полугодии 1964 года и которым исполнилось 55,5 лет.

Также в этот период на пенсию выходят мужчины, которые родились во втором полугодии 1959 года и которым исполнилось 60,5 лет.