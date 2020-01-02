Подросток пропал в новогоднюю ночь в Омской области

Семнадцатилетний подросток из села Заливино Тарского района Омской области пропал в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В дежурную часть ОМВД России по Тарскому району в среду обратилась жительница села Заливино с сообщением о том, что ее 17-летний сын не вернулся домой, говорится в сообщении.

«По предварительным данным, 31 декабря около 19.00 часов (по местному времени) подросток ушел в гости к друзьям, после чего около 3 часов ночи вернулся к себе в дом, но ошибочно позвонил в соседнюю квартиру. Когда сосед открыл дверь, подросток выбежал на улицу, больше его никто не видел, местонахождение не известно. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия», — уточнили в СК.