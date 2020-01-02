Нарколог предостерег от опасного способа борьбы с похмельем

Попытки «вылечить» похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма, считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн.

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«Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель», — приводит РИА Новости слова Брюна.

По словам специалиста, необходимо понимать, что так называемое похмелье — это остаточная алкоголизация. «Есть масса других способов, которые могут уравновесить организм», — добавил он.

Брюн указал, что привести организм в порядок после употребления большого количества алкоголя помогут кефир, крепкие бульоны, а также капустный рассол.