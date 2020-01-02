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Эстония напомнила России о территориальных претензиях

Источник:
РИА Новости
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Фото: Johannes Jansson / CC BY 2.5 dk

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.

Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого «была установлена российско-эстонская граница». По его словам, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, «во всех проявлениях, включая государственную границу».

«Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН», — приводит РИА Новости заявление спикера.

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Это не первое подобное высказывание эстонского политика. В ноябре прошлого года Пыллуаас потребовал от Москвы «вернуть» прибалтийской республике «аннексированные территории». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова спикера парламента Эстонии, заявил о том, что в Кремле подобные высказывания считают неприемлемыми.

По Тартускому договору, подписанному Советской Россией и Эстонией в 1920 году, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Таллин утверждает, что договор продолжает действовать. Ссылки на него были включены в преамбулу закона о ратификации российского-эстонского соглашения о границах. Москва расценила это как возможность предъявлять ей в будущем территориальные претензии и отозвала подпись под пограничным договором.

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