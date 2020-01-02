СК проверит попытку самосожжения ветеранов в Красноярске

Следователи проводят проверку после сообщения СМИ о желании двух ветеранов труда поджечь себя, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным, пожилая супружеская чета перебралась по программе переселения «Север-Юг» в Красноярск из Норильска в 2008 году. Но предусмотренного программой субсидирования на приобретение недвижимости им выплачено не было. Поэтому они решили, по данным СМИ, поджечь себя на пороге кабинета чиновников. Но исполнить задуманное не смогли.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия направиться к месту происшествия, лично поговорить с пенсионерами. И.о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по региону Алексей Еремин выслушал представителей пенсионеров, все их доводы, получил от них необходимые документы.

По данному факту организована доследственная проверка, в ходе проведения которой будут исследованы все необходимые обстоятельства.