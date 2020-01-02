Зеленский в новогодней речи вспомнил про Новосибирск

Президент Украины Владимир Зеленский в новогодней речи перечислял жителей Украины, в том числе химика, строящего высотку в Новосибирске.

«Кто ты?.... Или бывший химик, который строит высотку в Новосибирске… Это каждый из нас. Это украинцы. Такие, какие есть. Не идеальные и не святые. Потому что просто люди. Живые», — сказал президент Украины.

Это поздравление вызвало бурю восторга в российском интернете. Многие назвали это обращение честным и душевным, именно так «люди разговаривают».

Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении сделал акцент на праздновании в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне и поздравил фронтовиков и тружеников тыла.