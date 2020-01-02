Четыре новосибирца выиграли миллион в лотерее «Миллиард»

Четыре миллионера появилось в Новосибирской области после проведения новогодней лотереи «Русского лото» по розыгрышу миллиарда , сообщает пресс-служба компании «Столото».

Тираж «Русского лото» прошел 1 января. По его итогам житель Москвы выиграл миллиард рублей, а Новосибирская область заняла пятую строчку в рейтинге самых везучих регионов по количеству миллионеров: эту сумму выиграли сразу четыре жителя. Каждый из победителей купил билет всего за 100 рублей.

Кроме миллиарда рублей было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Появились 99 миллионеров. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников. Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28, 8 миллиона билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 3,5 миллиарда рубля.