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Четыре новосибирца выиграли миллион в лотерее «Миллиард»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Четыре миллионера появилось в Новосибирской области после проведения новогодней лотереи «Русского лото» по розыгрышу миллиарда , сообщает пресс-служба компании «Столото».

Тираж «Русского лото» прошел 1 января. По его итогам житель Москвы выиграл миллиард рублей, а Новосибирская область заняла пятую строчку в рейтинге самых везучих регионов по количеству миллионеров: эту сумму выиграли сразу четыре жителя. Каждый из победителей купил билет всего за 100 рублей.

Кроме миллиарда рублей было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Появились 99 миллионеров. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников. Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28, 8 миллиона билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 3,5 миллиарда рубля. 

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Топ комментариев

парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

колобок11

На ютубе даже комментарии отключили, там бы ему все написали что о нём думают. Трепло безграничное!

ponhik78

По непонятным причинам крупные выигрыши в лотереи практически никогда не пересекают Уральского хребта!)))

corrector

Ура товарищи! И только старый добрый налик можно по прежнему отдать из рук в руки не отчитываясь...