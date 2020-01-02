Определился победитель шоу «Голос»

Зрители выбрали победителя шоу «Голос» и лучшего наставника проекта, лучшим голосом страны назвали участника команды Константина Меладзе.

Победителем «Голоса» стал Аскер Бербеков, а его наставник Меладце занял второе место по мнению зрителей, как лучший наставник сезона. Ровно другая ситуация произошла с Сергеем Шнуровым — его признали лучшим наставником, а его подопечный Антон Токарев занял второе место в «Голосе».

Зрители распределили голоса следующим образом: в голосовании за лучшего наставника Шнуров получил 40% голоса, Меладзе — 28%, у Полины Гагариной 19%, а у Валерия Сюткина 13%. Финал для участников поделили на две части, и когда остались только Токарев и Бербеков, то зрители отдали победителю чуть больше 66% голосов.