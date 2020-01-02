«Налоговый» период продажи жилья сокращен с пяти до трех лет

Поправки в Налоговый кодекс, касающиеся продажи жилья, вступили в силу с 1 января 2020 года. Теперь нужно будет выплачивать НДФЛ при продаже единственного жилья только первые три года после приобретения.

До этого владельцы жилой недвижимости не платили НДФЛ с вырученных от продажи средств, если жилье продавалось не ранее, чем через пять лет после приобретения. Освобождались от уплаты налога только те сделки, которые проводились с недавно приватизированным жильем, полученным по договору дарения или по наследству.

Пять лет служили своего рода защитой от нелегальной коммерческой деятельности по покупке-продаже недвижимости.

Теперь для владельцев единственного жилья период владения, который обязывает уплачивать 13% от цены реализации, снижен до трех лет. Как сообщает РИА Новости, данная мера, по замыслу правительства, позволит россиянам быстрее улучшать свои жилищные условия. Также это позволит сократить количество продаж жилья по серым схемам.