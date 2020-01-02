НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Налоговый» период продажи жилья сокращен с пяти до трех лет

Источник:
Sibnet.ru
122 0
Фото: © Sibnet.ru

Поправки в Налоговый кодекс, касающиеся продажи жилья, вступили в силу с 1 января 2020 года. Теперь нужно будет выплачивать НДФЛ при продаже единственного жилья только первые три года после приобретения.

До этого владельцы жилой недвижимости не платили НДФЛ с вырученных от продажи средств, если жилье продавалось не ранее, чем через пять лет после приобретения. Освобождались от уплаты налога только те сделки, которые проводились с недавно приватизированным жильем, полученным по договору дарения или по наследству.

Пять лет служили своего рода защитой от нелегальной коммерческой деятельности по покупке-продаже недвижимости.

Теперь для владельцев единственного жилья период владения, который обязывает уплачивать 13% от цены реализации, снижен до трех лет. Как сообщает РИА Новости, данная мера, по замыслу правительства, позволит россиянам быстрее улучшать свои жилищные условия. Также это позволит сократить количество продаж жилья по серым схемам.

Тема: Правила жизни
Изменились пошлины на товары из зарубежных магазинов
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
Не доросли до оружия: чем обернется самооборона без ограничений
Новая водительская медкомиссия: пройти нереально?
смотреть все
Экономика #Квадраты #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Банковские переводы по номеру телефона стали платными
•
Водке повысили минимальную цену
•
Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»
•
Российских танкистов вооружат автоматами нового поколения
Подробности
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
•
Шесть затмений: когда тень закроет Луну и Солнце
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
Как это работает
•
Почему похмелье побеждает: ошибки самолечения
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
После ДТП в Томской области в больницу доставили шесть человек
Сибирь 01.01.2020 23:30
Бизнесмен построит в Забайкалье завод по производству биотоплива
Сибирь 01.01.2020 16:04
Спортивные мастер-классы пройдут в Горном Алтае в праздники
Сибирь 01.01.2020 14:02
Музей шоколада на Алтае проведет новогодние мастер-классы
Сибирь 01.01.2020 12:55
Самое популярное
Лотерея «Русское лото» разыграет миллиард рублей
60571
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
32925
Оптическую иллюзию с Полиной Гагариной обнаружили в Сети
6114
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
4501
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Банковские переводы по номеру телефона стали платными
•
Водке повысили минимальную цену
•
Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»
•
Российских танкистов вооружат автоматами нового поколения
Подробности
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
•
Шесть затмений: когда тень закроет Луну и Солнце
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
Сибирь
•
После ДТП в Томской области в больницу доставили шесть человек
•
Бизнесмен построит в Забайкалье завод по производству биотоплива
•
Спортивные мастер-классы пройдут в Горном Алтае в праздники
•
Музей шоколада на Алтае проведет новогодние мастер-классы
•
Гектар земли за Байкалом получат все желающие в России
•
Тариф на проезд вырастет в Томске на рубль
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
93
Россия и Украина договорились о газе
49
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
44
Путин поздравил жителей России с Новым годом
36
Кремль опубликовал много старых фото Путина
30
Топ комментариев

парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

колобок11

На ютубе даже комментарии отключили, там бы ему все написали что о нём думают. Трепло безграничное!

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

ponhik78

По непонятным причинам крупные выигрыши в лотереи практически никогда не пересекают Уральского хребта!)))