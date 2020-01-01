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Северный магнитный полюс ускорил «бегство» в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Северный магнитный полюс пересек нулевой меридиан и ускорил свои приближение к России, свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Британской геологической службы.

Полюс движется от канадской Арктики к Сибири, при этом десять лет назад его скорость составляла около 15 километров в год, тогда как сейчас — порядка 55 километров ежегодно. По расчетам ученых, в Россию полюс может «прибыть» уже через 30-40 лет.

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С момента своего открытия в 1831 году северный магнитный полюс преодолел около 2250 километров. Причина его перемещения остается для ученых загадкой, примечательно, что скорость движения южного магнитного полюса с момента открытия почти не меняется.

Ученые полагают, что увеличение скорости движения северного магнитного полюса не окажет сильного влияния на большинство людей. Однако изменение затрагивают множество прикладных сфер — от работы навигационного оборудования до обновления приложений на смартфоне.

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Топ комментариев

парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

колобок11

На ютубе даже комментарии отключили, там бы ему все написали что о нём думают. Трепло безграничное!

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

S. RONN jackdaw

Ну покажите же, наконец, как он на унитазе сидит и серит! Народу так этого не хватает!))