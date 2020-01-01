Папа Римский извинился перед прихожанкой за удар

Папа Римский Франциск принес извинения прихожанке, которую он ударил по руке в ходе праздничного общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

«Любовь делает тебя терпеливым. Но иногда мы теряем терпение, в том числе и я. Я прошу прощения за вчерашний ужасный пример», — сказал Франциск во время своего выступления, передает газета La Repubblica.

Инцидент произошел вечером 31 декабря на площади Святого Петра в Ватикане, куда понтифик пришел, чтобы пообщаться с верующими, а также посмотреть установленный там рождественский вертеп.

На опубликованных кадрах видно, как одна из женщин попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год. Пытаясь высвободиться, понтифик несколько раз ударил ее по руке, после чего вмешалась охрана.