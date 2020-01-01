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Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Лотерея «Русское лото» разыграла 1 миллиард рублей, джекпот сорвал билет, купленный в Москве, свидетельствует прямая трансляция розыгрыша в эфире НТВ.

Лотерейный купон, выигравший миллиард, был куплен за 100 рублей, отмечается в сообщении. Имя счастливчика пока неизвестно, его уже пригласили за выигрышем в московский лотерейный центр.

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Розыгрыш новогоднего миллиарда рублей состоялся в рамках 1316 тиража, общий призовой фонд составил более 3 миллиардов рублей. Также в новогоднем тираже разыграли 100 призов по одному миллиону и другие денежные призы.

Самый известный победитель лотереи «Русское лото» — 63-летняя пенсионерка Наталья Петровна Власова из поселка Панино в Воронежской области, которая в ноябре 2017 года выиграла 506 миллионов рублей.

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Топ комментариев

парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

колобок11

На ютубе даже комментарии отключили, там бы ему все написали что о нём думают. Трепло безграничное!

S. RONN jackdaw

Ну покажите же, наконец, как он на унитазе сидит и серит! Народу так этого не хватает!))