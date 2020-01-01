Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»

Лотерея «Русское лото» разыграла 1 миллиард рублей, джекпот сорвал билет, купленный в Москве, свидетельствует прямая трансляция розыгрыша в эфире НТВ.

Лотерейный купон, выигравший миллиард, был куплен за 100 рублей, отмечается в сообщении. Имя счастливчика пока неизвестно, его уже пригласили за выигрышем в московский лотерейный центр.



Розыгрыш новогоднего миллиарда рублей состоялся в рамках 1316 тиража, общий призовой фонд составил более 3 миллиардов рублей. Также в новогоднем тираже разыграли 100 призов по одному миллиону и другие денежные призы.

Самый известный победитель лотереи «Русское лото» — 63-летняя пенсионерка Наталья Петровна Власова из поселка Панино в Воронежской области, которая в ноябре 2017 года выиграла 506 миллионов рублей.