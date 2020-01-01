Водке повысили минимальную цену

Минимальные цены на водку, коньяк и бренди в России повысились приказом Минфина. Так, минимальная розничная цена на водку увеличилась с 215 до 230 рублей за 0,5 литра.

На коньяк минимальная цена выросла с 388 до 433 рублей, на бренди — с 307 до 315 рублей. Союз производителей алкогольной продукции ранее предлагал повысить минимальную розничную цену на водку в 2020 году до 233 рублей за 0,5 литра.



Последний раз минимальные цены на водку, коньяк и бренди повышались с 1 января 2019 года. Сейчас в России также действует минимальная цена на шампанское — 164 рубля за бутылку 0,75 литра.

Согласно действующим правилам, власти устанавливают минимальные цены на алкоголь крепостью выше 28%. Они устанавливаются для того, чтобы бороться с контрафактной продукцией.